Jaciara vai celebrar aniversário hoje com show nacional e festival gastronômico

A Prefeitura de Jaciara preparou uma programação de gala para celebrar os 63 anos da cidade, comemorado nesta quinta-feira. Haverá shows com artistas locais e nacionais, apresentações culturais e também um festival gastronômico que vai eleger o prato típico dos jaciarenses. Toda a programação será realizada será realizada no centro de eventos, com entrada franca.

As atividades estão previstas para começar as 18 horas com apresentações culturais de alunos da rede pública no município (veja abaixo). Depois haverá o Festival Gastronômico Tacho Quente, com a participação de 10 concorrentes. O evento promete ser um dos destaques da noite.

“O festival é uma forma de valorizar o setor da gastronomia, cultura e do turismo; promovendo aspectos econômicos e identificando talentos locais. É um evento importante por ser capaz de envolver os pequenos produtores rurais, os prestadores de serviços, o comércio e a indústria de alimentos, além de valorizar a cultura e o turismo local, os saberes e os fazeres populares característicos de Jaciara-MT”, disse ao portal Agora MT o secretário adjunto de Cultura, Vinicius Moura.

Vão participar do ‘Tacho Quente’ chefes de cozinha que em sua maioria representam estabelecimentos comerciais já bastante conhecidos da população de Jaciara. Estão inscritos a Tapiocas Gourmet, Queen Burguer, Doces e Cia – Antônia Maria, Casa Mia, Tia Deyse – Caldos da Noite, Casa da Pizza, Deyvison Santana – Aldo, Ho-Batatas, Yakissoba do Zezé e a Feirante Andréia Rosa Teodoro.

Além de uma premiação do evento, o vencedor também contará com a publicidade positiva de ter criado o prato que melhor representa a cultura e as tradições de Jaciara.

SHOWS

Após o festival gastronômico haverá uma série de shows, com destaque para a dupla Igor e Marcelo, muito popular em toda a região, e também a dupla Diego e Arnaldo – que tem feito sucesso em todo o país.

Veja abaixo a programação completa dos eventos organizados para celebrar o aniversário de Jaciara.

18:00 – ABERTURA.

18:30 – APRESENTAÇÃO DAS ESCOLAS

1- Escola Maria Villany : ” Dramatização da história da lenda de Jaciara” professora Glaucia turma de Educação Infantil de 05 anos .

2- Escola Santa Rosa : “Filhote do filhote.

3- Escola Amélia Freire Gomes “Hino de Jaciara”

4- E.E São Francisco: “Pantomina paredes do coração – oração de São Francisco – alunos da professora Sarah.

5– Escola Pref. Artur Ramos: Toada de Naiá – alunas do 7º B

6- Escola Antônio Ferreira Sobrinho: Refrão pra tua alma.

7- E.Magda Ivana : ” coreografia – a Natureza renasce em Jaciara” professora responsável : Luzia Silva Lima.

8- Escola Estadual Milton da Costa Ferreira Aluna Milena Cristiani Ferreira Dos Santos Homenagem a Jaciara com a música: Natureza de Angélica Porto.

9 – E. E Francisco Soares : Música Girassol (Priscila Alcântara)

– Professor de música: kaio Silva dos Anjos Aluna: GABRIELY PEREIRA LIMA GOMES AMARAL

20:00H – INÍCIO TACHO QUENTE: APRESENTAÇÃO DOS JURADOS NO PALCO, APRESENTAÇÃO DOS COMPETIDORES , APRESENTAÇÃO DAS REGRAS DO JOGO

20:30 – INÍCIO DA DEGUSTAÇÃO

20:30 – SHOW GOSPEL “THAYNÁ CELUPPI”

21:00 – SHOW SERTANEJO COM GABRIEL ALLAN

21:30 – ROSÂNGELA DUTRA

22:00 – ISABELA BRAGATTO

23:00 – ANUNCIA O VENCEDOR

23:30 – SHOW NACIONAL – DIEGO E ARNALDO

01:30 – IGOR E MARCELO

03:30 FIM DO EVENTO.