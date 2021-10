Janaina: “Não há sangria desatada para o MDB compor com Mendes”

Uma das principais lideranças do MDB em Mato Grosso, a deputada estadual Janaina Riva (MDB) afirmou que o partido não trabalha tendo como prioridade a indicação de um nome para compor chapa majoritária ao Governo na disputa do próximo ano.

A composição com o governador Mauro Mendes (DEM) – que deve sair à reeleição – vem sendo defendida por alguns membros do partido, inclusive, o presidente do MDB no Estado, o deputado federal Carlos Bezerra.

Mas, conforme a deputada Janaina, apesar de ser uma alternativa aos emedebistas, não existe um “desespero” nesse sentido.

“[Indicação de vice] não é prioridade. A prioridade são as chapas proporcionais, fazer com que as chapas de deputado federal e estadual sejam as de maior viabilidade eleitoral e com o maior número de eleitos no Estado”, disse ela.

“Então, não tem essa sangria desatada para composição de majoritária, seja para Governo ou Senado”, emendou Janaina.

O MDB, que tem hoje três deputados estaduais, é um dos que compõem a base de sustentação do Governo Mendes na Assembleia Legislativa.

Além de Janaina, integram a bancada, os deputados Dr. João e Thiago Silva.

A expectativa é de que as conversas em torno das eleições de 2022 se afunilem a partir de abril do ano que vem.