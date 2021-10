Janaina vê chances de aproximação entre Stopa e Mendes: “político descontaminado”

A deputada estadual Janaina Riva (MDB) disse ter tido uma boa impressão da postura do prefeito em exercício da Capital, José Roberto Stopa (PV), em suas primeiras declarações à frente do Executivo Municipal e aposta numa aproximação do político com a gestão Estadual.

Stopa assumiu o comando do Alencastro, na última semana, após afastamento do prefeito Emanuel Pinheiro (MDB).

O emedebista é acusado de supostos esquemas no âmbito da Saúde, entre os quais contratações temporárias para atender indicações políticas.

Na avaliação de Janaina, a aproximação entre os Executivos Municipal e Estadual é possível, uma vez que Stopa tem um bom relacionamento com o governador Mauro Mendes.

Ele chegou a ser secretário à época em que o governador era prefeito da Capital.

“A postura dele [após a posse] era muito serena, muito tranquila. Sem polemizar, sem fazer grande alvoroço, ele assumiu a prefeitura. E acredito que dá sim para trabalhar uma aproximação com o governo do Estado”, disse a deputada.

“Talvez não agora, por conta do momento. Mas vejo que ele entra em um cenário político descontaminado. Nós que estamos hoje no cenário político, já temos vários embates do passado e o Stopa não tem isso. É uma folha em branco para ser escrita”, emendou.

Esquemas na Saúde

O prefeito Emanuel Pinheiro foi afastado do cargo no âmbito da operação Capistrum, deflagrada para desmantelar um esquema de contratação de servidores temporários na secretaria de Saúde, como forma de atender a interesses políticos.

As investigações ainda apontaram ilegalidades no pagamento do chamado Prêmio Saúde, uma espécie de “mensalinho” a servidores que atuavam na Pasta.

O desembargador Luiz Ferreira da Silva, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, atendeu ao pedido formulado pelo Ministério Público Estadual (MPE) e afastou o emedebista de suas funções.

A Justiça ainda determinou o sequestro de bens no valor de R$ 16 milhões das contas do prefeito afastado.

Também foram atingidos com a decisão, a primeira-dama da Capital, Marcia Pinheiro; o chefe de gabinete de Emanuel, o advogado Antonio Monreal Neto; a secretária-adjunta de Governo e Assuntos Estratégicos, Ivone de Souza; e o ex-coordenador de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Saúde, Ricardo Aparecido Ribeiro.