Jayme cita democracia e dispara: “incomodados que se mudem”

Com a criação do “União Brasil”, que surge da fusão entre DEM e PSL, muitos políticos mato-grossenses têm ensaiado uma possível saída da sigla. Especialmente membros da bancada do PSL na Assembleia Legislativa, que fazem oposição ao governo Mauro Mendes (DEM).

Um dos principais nomes do Democratas no Estado, o senador Jayme Campos, parece não se importar muito com a possível debandada.

Sem papas na língua, ele disparou: “Vamos ser honesto: os incomodados que se mudem. A fusão já foi aprovada e o cidadão que não tiver contente, que não estiver satisfeito, vai ter que ‘caçar’ seu espaço. Acho isso bacana. Isso é a democracia”.

A fusão ainda precisa ser homologada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A expectativa é que o partido seja oficializado pela Justiça até fevereiro e já tenha número nas urnas nas eleições do ano que vem.