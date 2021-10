Jogadores do Cruzeiro realizam greve por falta de pagamento

Os jogadores do Cruzeiro cumpriram a proposta de greve e não compareceram ao treino desta quinta-feira (14) no centro de treinamento do clube, em Minas Gerais. Os atletas decidiram pela paralisação das atividades após recorrentes atrasos salariais.

Na tarde da última quarta, o goleiro Fábio, capitão do Cruzeiro, foi a público, em nome de todo o elenco cruzeirense, para confirmar que os jogadores do clube iriam paralisar os trabalhos até que houvesse uma solução para os constantes atrasos de salário do elenco e de funcionários da Raposa.

Os atletas explicaram a situação numa carta aos torcedores — a “Carta à Nação Azul”, em referência à cor do uniforme do time —, divulgada nas redes sociais. No texto, os jogadores cobraram uma posição mais firme da diretoria para resolver os problemas financeiros do clube.

Segundo os atletas, o atraso dos salários chegou a seis meses. A falta de dinheiro afeta também os funcionários do clube, que atualmente recebem ajuda de custo dos jogadores.

Desde que o time foi rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, em 2019, o clube entrou em um período de dívidas, processos trabalhistas e punições na Fifa, além de não conseguir retornar à elite do futebol nacional.

O elenco esteve reunido com a diretoria na tarde de quarta em busca de uma solução para as atuais condições do clube. Foi feito o pagamento de uma folha salarial ao time profissional, administrativo, base e feminino. No entanto, ainda há pendências e incertezas quanto aos vencimentos serem postos em dia.

Após o anúncio da greve, torcedores do time azul foram às redes sociais e pediram a renúncia do presidente do time, Sérgio Santos Rodrigues, que está na Europa participando de palestras sobre gestão no futebol.

A ausência de Sérgio no clube tem gerado ainda mais resistência ao seu nome em meio aos torcedores e internamente. O mandatário não tem boa relação com o principal parceiro comercial do clube, Pedro Lourenço, que expôs publicamente sua insatisfação com a atual gestão cruzeirense.