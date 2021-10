Jogo de bets causa desavença, mãe defende filho de ser maltratado e é agredida por vizinho

Uma mulher impede o filho de ser maltratado pelo vizinho e acaba sendo agredida com um tapa no rosto na noite de sábado (02) no bairro Antônio Geraldino em Rondonópolis-MT.

A mulher e algumas crianças estavam brincando de bets na rua e aconteceu que em uma tacada a bolinha caiu dentro da residência do vizinho.

O filho da vítima foi buscar a bola e o morador que chegava no local, tentou apertar o braço da criança, de imediato a mãe interveio em defesa e foi agredida com um tapa no rosto.

A Polícia Militar (PM) foi acionada ao local e informou ao agressor que ele devia os acompanhar, ele negou e trancou o portão, neste momento foi pedido apoio de outras guarnições e então o suspeito cedeu e foi encaminhado para a delegacia para se tomar as devidas providências.