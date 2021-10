Jogos Estudantis começam nesta quinta-feira (07) em Campo Verde

Chegou a vez dos estudantes de 15 a 17 anos disputarem as modalidades coletivas nas competições esportivas escolares realizadas em Mato Grosso. Nesta quinta-feira (07.10), começa a etapa estadual dos Jogos Estudantis de Seleções Mato-grossenses, com disputas estaduais de handebol. O evento é sediado em Campo Verde (MT) e prossegue até domingo (10.10).

Realizados pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), em parceria com o município-sede, os Jogos envolvem seleções municipais de todo o Estado. Participam dessa etapa estadual equipes masculinas e femininas de Barra do Garças, Cuiabá, Campo Verde, Ipiranga do Norte, Jaciara, Jauru, Lucas do Rio Verde, Pontes e Lacerda, Poxoréu, Primavera do Leste, Querência, Santo Antônio de Leverger, Sorriso e Tangará da Serra.

As partidas serão disputadas no ginásio Isaias Romancini e nas quadras das Escolas Ulisses Guimarães, CooperCamp e Monteiro Lobato. Para a abertura oficial, haverá uma breve solenidade na quinta-feira, às 18h, no Ginásio Isaias Romancini, sem presença de público. O evento terá transmissão online por meio do Instagram da Secretaria de Cultura, Lazer e Esportes de Campo Verde (@smclecampoverde).

Por causa das restrições para evitar contaminações por covid-19, todas as partidas serão realizadas sem presença de público. Além disso, o evento segue protocolos de biossegurança, como uso obrigatório de máscara, reforço na limpeza dos locais utilizados e uma sistemática de controle, com registro e arquivo dos dados de contato de todos os participantes.

“Com muita responsabilidade e cuidados conseguimos retomar as competições escolares neste ano e agora vamos para mais uma fase importante, envolvendo os estudantes de 15 a 17 anos. Os jogos escolares fazem parte da formação de nossos jovens atletas. É um evento que ajuda no desenvolvimento esportivo e saudável de uma geração. Por isso, agradecemos aos municípios que enviaram suas equipes e, principalmente, a Campo Verde, que sedia mais essa competição em 2021”, destaca o secretário adjunto de Esporte e Lazer da Secel, Jefferson Carvalho Neves.

Novo formato

A partir deste ano, os estudantes de 12 a 14 anos participam dos Jogos Escolares e os alunos da faixa etária de 15 a 17 anos disputam nos Jogos Estudantis de Seleções Mato-Grossenses.

Os Jogos Escolares Mato-Grossenses de modalidades coletivas foram realizados no mês de setembro, em três municípios diferentes. De 9 a 12 de setembro, a cidade de Sorriso sediou as disputas estaduais futsal; de 16 a 19 de setembro, Campo Verde acolheu as partidas de handebol. E de 23 a 26 de setembro, foi a vez de Nova Mutum receber os jogos de basquete e voleibol.

Os Jogos Estudantis de Seleções Mato-Grossenses de modalidades coletivas serão realizados em outubro, nos mesmos municípios. A programação começa pelas disputas no handebol, em Campo Verde, de 07 a 10 de outubro. Na semana seguinte, de 14 a 17 de outubro, os jogos de basquete e vôlei serão realizados em Nova Mutum. E, por último, de 21 a 24 de outubro, ocorrem as partidas de futsal, em Sorriso.

Já a etapa estadual das modalidades individuais foi realizada num mesmo período, tanto dos Jogos Escolares quanto dos Estudantis. De 30 de setembro a 03 de outubro, Várzea Grande foi a sede das competições que incluem atletismo, natação, ginástica rítmica, wrestling, xadrez, dentre outras.