Judiciário e Prefeitura realizam mutirão de Saúde na Vila Olímpica; atendimentos seguem até sábado

Começou hoje (20) na Vila Olímpica, na região Salmen, o mutirão promovido em parceria pelo Poder Judiciário, através da Justiça Comunitária e a Prefeitura de Rondonópolis. A iniciativa segue até o próximo sábado (23), com vários atendimentos gratuitos na área da Saúde.

O mutirão foi proposto pela juíza Maria Mazarello, coordenadora da Justiça Comunitária em Rondonópolis. Ela viabilizou a vinda do ‘Caminhão da Oftalmologia’ do Tribunal de Justiça e, para ampliar o alcance, articulou a parceria com o município, através da Secretaria Municipal de Saúde.

“A Prefeitura entrou com a contrapartida e nós estamos oferecendo esses serviços exatamente para tentar mitigar os efeitos da pandemia, numa colaboração única. É a Justiça Comunitária agindo, saindo do gabinete e trazendo um tipo de justiça que se faz imediatamente, gratuita e de forma extremamente agradável”, disse.

Maria Mazarello informou ainda que na sexta-feira (22) o município deve receber o juiz coordenador da Justiça Comunitária no Estado, José Antônio Bezerra Filho, o Dr Toni.

“Ele acompanhará as ações conosco e ofereceremos outros serviços para entidades filantrópicas de Rondonópolis”, antecipou.

SERVIÇOS

O secretário municipal de Saúde, Vinicius Amoroso, informou que além dos serviços oftalmológicos, proporcionados pelo Poder Judiciário, o mutirão também oferece atendimentos na área de dermatologia, odontologia e outras especialidades.

“Nós descentralizamos a Secretaria de Saúde e trouxemos toda a nossa estrutura de serviços para atender aqui na Vila Olímpica”, destacou.

Todos os atendimentos são ofertados gratuitamente e não há necessidade de agendamento prévio. No primeiro dia muita gente aproveitou a oportunidade e elogiou a iniciativa.

“É muito bom, Deus que abençoe esse povo que veio ajudar a gente. Do jeito que estão as coisas é importante ter um atendimento assim, sem ter de pagar e com qualidade”, disse a aposentada Maria Rodrigues dos Santos, após ser atendida pela equipe do mutirão.

A Vila Olímpica está localizada na rua Sueli Maria da Silva, 224, no bairro – Cidade Salmen, e os atendimentos são feitos em horário comercial.