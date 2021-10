Juventude do Partido dos Trabalhadores realiza congresso hoje em Rondonópolis

Acontece hoje (15), à partir das 16 horas, o Congresso Municipal da Juventude do Partido dos Trabalhadores (PT) em Rondonópolis. O evento terá como tema “Retrocesso X Esperança: Políticas públicas voltadas para Juventude” e contará com a participação de várias lideranças, entre elas a deputada federal Rosa Neide (PT) e o secretário municipal de Saúde, Vinicius Amoroso.

Rosa Neide deverá fazer uma avaliação do cenário nacional e fará também um relato das ações do PT no Congresso em temas relacionados aos jovens.

Já o secretário Vinicius Amoroso foi convidado para participar de um painel sobre a “Saúde da Juventude em Tempos de Pandemia”, juntamente com o secretário LGBT JPT, Nalbert Weld, o médico Kléber Amorim, e o Psicólogo e mestrando em saúde mental Leonardo Campos.

Neste painel os debatedores também devem falar sobre as políticas públicas voltadas à juventude no âmbito municipal.

ABERTO

O congresso será realizado na sede do diretório municipal do PT, no bairro Santa Cruz (rua Pedro Ferrer, 1564), e não é preciso ser filiado para participar.

“Chegou a hora de falarmos sobre nosso lugar nessa sociedade de Rondonópolis e Mato Grosso. Estamos convidando todos os jovens que acreditam que algo pode ser feito pelos governos em nosso favor e pelo desenvolvimento de todos”, disse Larissa Souza, uma das organizadoras do evento.

Durante o congresso haverá também a eleição do novo secretário municipal da juventude do PT em Rondonópolis. Conforme Larissa, o PT realizará congressos semelhantes em todas as cidades.

Também vão participar do Congresso o presidente do diretório municipal do PT, Wendell Girotto, e a professora e doutora Beatriz Feitosa – que disputou a prefeitura de Rondonópolis no ano passado ao lado de Kleber Amorim.