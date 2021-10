Lideranças reforçam pedido para implantação de Batalhão da PM na Vila Operária

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) e lideranças ligadas ao movimento comunitário de Rondonópolis voltaram a cobrar nesta semana a abertura de um Batalhão da Polícia Militar no distrito da Vila Operária. Desta vez o pedido foi encaminhado ao secretário estadual de segurança pública, Alexandre Bustamante.

A solicitação foi formalizada em reunião convocada pelo deputado, com as participações do Presidente do Conselho Comunitário de Segurança da Vila Operária, Jairo Vicente, e dos líderes comunitários Gessé Santos, Camargo Pires e Wilber Maciel.

Eles explicaram ao secretário que o distrito da Vila Operária tem hoje mais de 60 mil moradores e carece de uma presença mais efetiva das forças de segurança.

A expectativa é de que a implantação do novo Batalhão dê mais agilidade à atuação da PM, aumentando a sensação de segurança no distrito sem comprometer o policiamento nas outras regiões da cidade.

“Este é um desejo da nossa comunidade que solicita há mais de 5 anos a instalação do batalhão da PM na Vila Operária e estamos reforçando essa cobrança junto ao Jairo e o Secretário Alexandre que reconhece a importância deste pleito para Rondonópolis. Vamos trabalhar para destinar emendas e garantir esse pedido para os moradores da Vila Operáia”, garante o deputado Thiago Silva.

O secretário Alexandre informou que para concretizar a instalação do batalhão, a Prefeitura deverá doar um terreno para o Governo do Estado que fará o repasse financeiro e a criação do projeto de execução da obra. Thiago Silva garante que destinará emenda para auxiliar o Governo na obra.

Falando em nome das lideranças, Jairo Vicente agradeceu o apoio do deputado Thiago Silva e pediu celeridade do Governo do Estado nas ações visando a construção do batalhão.

(com informações da Assessoria)