Lojas do shopping abrem vagas fixas e temporárias em Rondonópolis

A expectativa de retomada do crescimento econômico já surte efeitos no comércio de Rondonópolis. Nesta semana várias lojas do Rondon Plaza Shopping iniciaram processo de seleção e recrutamento visando reforçar as equipes para as vendas de fim de ano.

A maioria das vagas são temporárias, mas há também oferta de empregos fixos. Os interessados devem entrar em contato através do telefone (66) 3422-4000 par agendar as entrevistas.

O número total de vagas disponíveis não foi divulgado, mas os selecionados vão trabalhar para empresas como a Cacau Show, Hering, Mahogany, Fragola Sorvetes, Nutty Bavarian, Algodão Doce, Presenteare, Clube Melissa, Mmartan, Hope e Polo Play.

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Rondonópolis, Geovane Reis Sales, sugere que as pessoas aproveitem a oportunidade e lembra que boa parte das pessoas que assumem vagas temporárias são depois contratadas definitivamente principalmente nos setores de vestuário, calçados e supermercados

“O comércio de Rondonópolis já começa a se organizar para o Natal e o mês de dezembro, a expectativa desta retomada que vem ocorrendo nos últimos meses, anima o comerciante a reforçar sua equipe de vendas e também de outros setores. Esta é a oportunidade para quem está desempregado e sonha em conseguir um posto de trabalho definitivo e de carteira assinada”, disse.

OTIMISMO

As previsões feitas pelas empresas de análise econômica apontam que o país deve ter um incremento de 3,8% nas vendas de Natal, em relação ao mesmo período do ano passado.

A expectativa Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), é de que este volume positivo alcance um patamar de geração de 94 mil vagas de trabalho temporário. Um número que se aproxima da série histórica do Natal de 2013 de 115 mil vagas abertas.

Em Mato Grosso a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomercio-MT) estima que os números de geração de empregos se mantenham em ascensão.

Conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) o estado registrou aumento consecutivo de contratações nos últimos oito meses. No acumulado do ano o total chega a 66,8 mil novos postos de trabalho, o que torna o Mato Grosso o segundo na região Centro Oeste e o nono estado do país em geração de empregos.