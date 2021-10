Mãe morre em acidente; marido, filha de 1 ano e idosa são socorridas

Um grave acidente envolvendo o carro de uma família foi registrado na tarde desta quarta-feira (13) no km 117 da BR-364, próximo ao município de Pedra Preta-MT. Havia cinco pessoas dentro do carro, uma delas morreu ainda no local.

Segundo informações repassadas ao AGORAMT, a família saiu de Minas Gerais e seguiria até Cuiabá, porém, o condutor perdeu o controle do veículo, atravessou a via e acabou capotando. O carro só parou quando bateu lateralmente em um coqueiro.

O lado em que a mãe de 25 anos estava no banco traseiro foi o que bateu e ela acabou morrendo na hora. As crianças de um e três anos estavam nas cadeirinhas e não tiveram ferimentos graves.

O condutor do carro de 35 anos, que segundo informações é marido da vítima, reclamava de dores no quadril e foi socorrido. Uma idosa de 68 anos também estava no carro e foi levada à Unidade de Saúde pelo Samu.

Familiares que estavam em outro carro e seguiam na frente notaram que o carro não estava atrás, voltaram e encontraram as vítimas.