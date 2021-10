Mais de 500 pessoas são abordadas em bares de Rondonópolis e Primavera do Leste

Mais de 500 pessoas foram abordadas em bares de Rondonópolis e Primavera do Leste, nos dias 21 e 22 de outubro, durante a ação educativa “Amigo da Rodada”, realizada pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) e a Polícia Militar, através do Batalhão de Polícia Militar de Trânsito Urbano e Rodoviário.

A intenção do “Amigo da Rodada” é fazer uma blitz reversa para sensibilizar as pessoas sobre os perigos da associação de bebida alcoólica e direção e para a adoção de comportamentos mais seguros no trânsito.

Nos bares de Rondonópolis foram abordadas 238 pessoas e 12 amigos da rodada foram encontrados, pessoas que não estavam ingerindo bebida alcoólica e poderiam conduzir o veículo em segurança. Em Primavera do Leste foram 300 pessoas abordadas e 14 amigos da rodada encontrados.

Os cidadãos que não apresentaram índice de alcoolemia no teste com o etilômetro foram presenteados com brindes educativos como reforço pela atitude positiva.

Já as pessoas que estavam ingerindo bebida alcoólica receberam informações sobre as penalidades as quais estariam sujeitas caso fossem flagradas conduzindo veículo automotor após a ingestão de bebida alcoólica.

Entrega de etilômetros

Ainda nos dias 21 e 22 de outubro, o Detran-MT e o Batalhão de Trânsito entregaram 04 aparelhos etilômetros para a Polícia Militar de Rondonópolis e Primavera do Leste para reforço nas ações de fiscalização de trânsito, sendo dois para cada município.

Os aparelhos foram adquiridos pelo Detran-MT e cedidos para uso das forças de segurança pública durante as atividades de fiscalização de trânsito no Estado.

O foco do investimento é a redução dos índices de acidentes com ou sem mortes, envolvendo álcool e direção, através da intensificação e ampliação das operações integradas de fiscalização de trânsito no Estado com uso dos etilômetros.