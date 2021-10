Mais um autor de roubo em residência no Porto é preso na Capital

Policiais da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Cuiabá cumpriram a prisão de mais um autor de roubo a uma residência ocorrido no mês de agosto, no bairro do Porto, na Capital.

O homem de 29 anos foi avistado pelos investigadores no bairro Dom Aquino, em um veículo Toyota Corolla. Após acompanhamento, os policiais conseguiram fazer a abordagem dele já na área central de Cuiabá.

Ele foi encaminhado à sede da Derf, onde foi formalizado o mandado de prisão temporária decretado pela 3a Vara Criminal.

Roubo violento

O roubo cometido pelo investigado e outros dois comparsas foi cometido com restrição de liberdade das vítimas. Na ocasião, três homens armados invadiram a casa de uma família e sob ameaça e violência às vítimas levaram diversos pertences, como joias, relógios, aparelhos celulares e dinheiro.

Dois suspeitos pularam o muro da residência e renderam um dos moradores, o levando para dentro da casa. Depois de render a outra moradora, eles mantiveram as vítimas sob ameaça e os levaram a um dos quartos em busca de bens materiais. Para fugir, os suspeitos trancaram as vítimas em uma despensa e as amarraram enquanto tentavam colocar um televisor no carro da família, porém, não conseguiram manobrar o veículo e o abandonaram junto a TV, levando os outros pertences. Um terceiro suspeito ficou do lado de fora da casa dando apoio à empreitada criminosa.

Os investigadores da Derf de Cuiabá localizaram os celulares, abandonados em um terreno baldio no bairro Coophamil. Na sequência das diligências, os criminosos foram identificados e com base nos indícios coletados, o delegado Henrique Trevisan representou pelas ordens judiciais de prisões e de buscas e apreensões contra os alvos investigados.

Um dos investigados foi preso no mês de setembro. Os investigadores da Derf apreenderam anteriormente dois veículos, um Renault Logan e um Ford Fiesta prata, que foram utilizados pelos criminosos durante o roubo. O Ford Fiesta também é investigado em outros roubos praticados em Cuiabá e Várzea Grande.