Marcos Pontes divulga mensagem após ser chamado de ‘burro’ por Paulo Guedes

O ministro Marcos Pontes, da Ciência e Tecnologia, divulgou uma mensagem comentando críticas feitas à sua atuação pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Em reunião com parlamentares, Guedes questionou a competência e usou o termo ‘burro’ para se referir a Pontes.

“A parte engraçada é que já fui chamado de muita coisa, mas de burro é a primeira vez”, disse o ministro da Ciência e Tecnologia.

Marcos Pontes minimizou o episódio, mas, nas entrelinhas, também criticou a atuação do responsável pela Economia. “É importante dar um desconto para o Paulo (Guedes). Ele está em um momento difícil e deve estar meio confuso para expressar suas ideias. Não seria a primeira vez que ele foi mal interpretado em suas falas”.

No texto, Pontes faz uma analogia entre a atuação ministerial e a rotina de aviadores e astronautas. Segundo ele, os atritos e falhas são inevitáveis e é importante que a equipe saiba ‘absorver e compensar’ estas situações.

O ministro também rebate às críticas de má gestão orçamentária e reitera o pedido de liberação de recursos destinados à pasta.

Veja abaixo a íntegra da mensagem de Marcos Pontes.

Sobre as falas do PG, não tem muito o que comentar. A parte engraçada é que já fui chamado de muita coisa, mas de burro é a primeira vez.

Mas não tem qualquer problema. Eu não me preocupo com esse tipo de coisa há algumas décadas. Como diria meu saudoso professor de Química do ITA, Dr. Carl Weis: “Isso não me comove…” (Os iteanos mais antigos vão se lembrar),

Lembre-se que astronautas e pilotos de combate são profissionais altamente treinados para trabalhar em equipe, mesmo em situações extremas de vida ou morte. Para uma equipe ser eficiente, é necessário, entre outras coisas, compreensão, respeito mútuo e confiança entre todos os membros.

Às vezes, voando em formação, um piloto comete um erro e “dá uma asada” para cima de você. Você desvia, corrige e continua o voo para cumprir a missão da equipe. Todas as pessoas cometem erros, faz parte da natureza humana. Uma boa equipe sabe como absorver isso e compensar.

Portanto, é óbvio que continuo a ter o mesmo respeito pessoal pelo PG, sem qualquer alteração, assim como tenho com qualquer outro ministro, parlamentar, e todos aqueles que trabalham com sinceridade e honestidade em prol do Brasil. Quem me conhece já deve ter notado isso.

Além disso, é importante dar um desconto para o Paulo. Ele está em um momento difícil e deve estar meio confuso para expressar suas ideias. Não seria a primeira vez que ele foi mal interpretado em suas falas.

Certamente ele não deve ter tido tempo para entender sobre a nossa execução no MCTI (que todo ano é superior a 99%), ou sobre como funciona a governança do FNDCT, a importância estratégica para o Brasil de ter recursos prontos para os testes clínicos das vacinas nacionais assim que liberadas pela Anvisa, e principalmente sobre a diferença entre recursos reembolsáveis e não-reembolsáveis.

O importante neste momento não são essas discussões de narrativas. Isso não leva a nada.

Como engenheiro, gestor e piloto de combate, trabalho com ciência, dados, fatos e resultados práticos (veja a parte de entregas do website do MCTI para ver o que já foi feito, mesmo com as restrições de orçamento). O que é importante para a Ciência e Tecnologia do Brasil neste momento, de forma pragmática, é a liberação urgente do PLN com a reposição dos valores transferidos do PLN16.

E isso é algo que não depende de mim, infelizmente. Como é sabido, no MCTI não temos o poder de decidir sobre os orçamentos do governo. Fizemos a nossa parte, com todas os documentos de solicitações e justificativas formais necessários através do sistema público previsto durante as últimas semanas. Também solicitamos reuniões técnicas para discutir o problema. Agora aguardamos as respostas, decisões e a liberação.

A gestão financeira do MCTI é muito eficiente. Assim que for liberado o recurso, iniciaremos a execução.

Mas há um limite de tempo hábil para isso. Daí a urgência.