Mauro Mendes inicia agenda de inaugurações e faz apelo para que todos se vacinem

O governador Mauro Mendes está em Rondonópolis onde cumprirá agenda hoje, com o lançamento e vistoria de obras e também a assinatura de convênios com a Prefeitura do município. Ele é acompanhado por secretários estaduais, deputados federais e também pelo senador Carlos Fávaro (PSD)

Mauro Mendes foi recebido pelo prefeito José Carlos do Patio e abriu a programação com um evento na Gleba Rio Vermelho, com a assinatura da ordem de serviço para a pavimentação de um trecho de 29 quilômetros ligando a região à BR-364.

“Estamos cumprindo uma promessa feita com os moradores e ainda nesta semana vamos soltar também a licitação para a retomada da Rodovia do Peixe, atendendo outra reivindicação antiga”, disse o governador.

No discurso o governador falou também sobre o combate à Covid. Ele elogiou o avanço da campanha de imunização no Estado e fez um apelo às pessoas que ainda não se vacinaram.

“É muito importante que todos se vacinem. A maioria dos que estão perdendo a vida agora são pessoas que não quiseram se vacinar”, alertou.

AGENDA

Mauro Mendes chegou ao município pouco antes das 09 da manhã e seguiu direto para o evento com moradores das Glebas Rio Vermelho e Miau. Ao lado do prefeito José Carlos do Pátio ele anunciou obras de pavimentação e recuperação de estradas.

Na sequência, Mauro Mendes vai inaugurar o novo Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE), onde foram investidos R$ 9,1 milhões.

Às 10h, o governador vistoria as obras da ponte sobre o Rio Vermelho e de implantação da Avenida W11. Já às 12h10, Mauro Mendes segue para o Distrito Razia, onde será realizada solenidade para assinatura do convênio para as obras de asfaltamento dos distritos industriais e da ordem de serviço da reforma da Escola Técnica Estadual.

Depois, o governador segue para a inauguração da reforma e ampliação da Escola Estadual Marechal Dutra, com investimentos de R$ 4,4 milhões. Às 15h, ele vistoria as obras da Escola Militar.

Às 16h, Mauro Mendes lança o Patrulhamento Rural Georreferenciado, na sede da Aprosmat. O serviço vai contar com quatro viaturas e 12 policiais militares, que farão a vigilância constante de propriedades rurais do município.

QUARTA VISITA

Esta é a quarta visita de Mauro Mendes a Rondonópolis desde que assumiu o governo do Estado. A primeira foi em setembro de 2019, para assinar a ordem de serviço de retomada das obras de restauração dos 16 quilômetros do Anel Viário, com investimento de R$ 7,1 milhões.

Em fevereiro de 2020, o gestor esteve pela segunda vez em Rondonópolis, para entregar a recuperação do Anel Viário e lançar outras obras de infraestrutura e de construção e reforma de escolas.

A terceira visita foi feita no último dia 23 de setembro. O governador e a primeira-dama Virginia Mendes se reuniram com lideranças comunitárias de 19 municípios, durante o 1º Encontro de Líderes Comunitários.

Além disso, ele firmou parceria com a Prefeitura Municipal para asfaltar ruas dos distritos industriais de Rondonópolis. O convênio será formalizado hoje, na quarta visita do chefe do Executivo Estadual à cidade.