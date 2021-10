Mayra Cardi explica perdão a Arthur Aguiar após traições do ator

Mayra Cardi foi às redes sociais, neste domingo (24), procurar explicar o perdão dado ao marido, Arthur Aguiar, após uma série de traições do ator, que os separaram nos últimos tempos.

O casal enfrentou um término polêmico em junho do ano passado. À época, Mayra contou que foi traída ao menos 16 vezes e que sofria um relacionamento abusivo com ele. Os dois tentaram reatar a relação em abril deste ano, mas terminaram tudo na semana seguinte.

Em um longo texto acompanhado de um vídeo, a influenciadora revelou a dificuldade amorosa vivida por seus familiares, citando os pais e os avós.

“Eu sempre tive uma família ‘quebrada’. Infelizmente nunca tive a oportunidade de assistir ao amor dos meus pais, também não tive oportunidade de assistir ao amor dos meus avós! Meu avô fez uma segunda família ainda casado com minha avó, meu pai se apaixonou por outra mulher ainda casado com minha mãe!”, começou.

“Assisti às duas chorarem, se arrastarem, perderem a compostura, perderem a família, a esperança…. Os sonhos…. Assisti aos dois mentirem. Assisti a todos, maridos, filhos e netos, sofrerem as consequências de suas atitudes! Assisti a eles mesmos sofrerem as consequências de suas atitudes! Os dois não estão mais vivos, os dois tiveram um fim muito triste, todos foram perdoados e todos se entenderam no último dia em uma cama de hospital”, contou.

E seguiu. “Nunca escutei um ‘eu te amo’ do meu pai e conto nos dedos quantas vezes vi meu avô durante a minha vida inteira! Dois estranhos para chamar de pai e vô! Dois homens incríveis que eu nunca tive a oportunidade de conhecer, mas me falaram no velório tudo aquilo que eles eram para todos fora da minha casa. ‘Seu vô era o homem mais bom e divertido do mundo! Seu pai pagou minha faculdade, seu pai me deu uma casa'”, disse.

Mayra encerrou dizendo que pretende não repetir o que seus familiares viveram. “Foi difícil vir na internet mostrar minhas feridas e gritar ‘eu quero fazer diferente’. Eu não tenho como prever o amanhã, assim como ninguém tem! Mas eu agora tenho Deus e escolho viver o novo, viver o renovo e fazer diferente de tudo que aprendi, de tudo que nunca tive! Por mim, por meus filhos e por minha família!”, escreveu ela. “Eu não sei o que será do amanhã, só sei que darei meu melhor sempre!”, finalizou.