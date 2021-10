Mega-Sena sorteia R$ 40 milhões neste sábado

A Mega-Sena pode pagar R$ 40 milhões neste sábado (30), pelo concurso 2.424. O prêmio está há 4 sorteios e último concurso teve os seguintes números: 16 – 18 – 38 – 48 – 51 – 60.

Caso apenas um apostador leve o prêmio da faixa principal e aplique todo o valor na poupança, receberá R$ 143 mil de rendimento no primeiro mês. O ganhador optando por investir em automóveis, o prêmio seria suficiente para comprar 250 carros a um custo de R$ 160 mil cada.

O valor de uma aposta simples na Mega é de R$ 4,50. As apostas para a Mega-Sena e Lotomania podem ser feitas até as 19h, nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Online da Caixa e no app Loterias Caixa, além do Internet Banking Caixa.

O sorteio será realizado a partir das 20h, no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo (SP).