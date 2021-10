Menino de 5 anos se torna jogador mais novo a assinar com o Arsenal

Zayn Ali, de apenas 5 anos, se tornou o jogador mais jovem da história a assinar com o Arsenal. O menino, conhecido como Pequeno Messi, faz parte da categoria de base do clube inglês e já mostra grande habilidade, mesmo treinando com crianças mais velhas.

O pai de Zayn contou em entrevista que o filho demonstra mais inteligência que o esperado para alguém de sua idade e que tem a bola como companheira desde cedo

“Eu percebi no momento em que ele nasceu. Lembro que a enfermeira o colocou de bruços e ele, literalmente, levantou a cabeça e começou a olhar ao redor. Até ela ficou chocada”, disse.

Stephen Deans, olheiro do Arsenal, foi o responsável por levar Zayn para a pré-academia do clube. “Esse menino está fazendo algo que ele não deveria estar fazendo.

O jeito que ele chuta a bola, é muito preciso para alguém de sua idade”, contou Deans.

Como toda criança, Zayn lida com a situação brincando e não está muito preocupado com a pressão criada por outros.

“Gosto de vestir a camisa e jogar com os meninos maiores”, afirmou. Além de jogar com meninos de sua idade, ele enfrenta garotos de 7 a 9 anos.

Quando assinou com o Arsenal, o menino ainda tinha 4 anos. Ele, que declarou que o clube de Londres é seu favorito, comemorou seu aniversário de 5 anos há uma semana . No entanto, o tema da festa foi em homenagem a outro time que mora no coração do menino: o Paris Saint-Germain.

Outras grandes equipes europeias já procuraram a família de Zayn para tentar contratar o próximo talento do futebol, mas por enquanto ele continua em Londres.