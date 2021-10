Sispmur alerta que mensagem sobre pagamento de perdas é golpe

A presidente do Sispmur – Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis, Geane Lina Teles usou as redes sociais da entidade para avisar trabalhadores da Prefeitura e sociedade geral, sobre um novo golpe na praça.

Marginais estão usando uma ação movida pelo sindicato, pedindo o recebimento das perdas salariais, referentes a URV (Unidade Real de Valor), que marcou o início do plano Real. Vários servidores municipais afirmam que receberam a seguinte mensagem, via WhatsApp.

“Advocacia Ubirajara Silveira – Olá, bom dia. Informamos sobre a autorização de pagamento do seu processo (0025194-86.2013.8.26.0053) referente ao (Índice da URV Lei 8.880/1994). Entre em contato com o Dr. Vladmir Silveira para solicitar o recolhimento dos alvarás de liberação. Telefone: ( 11 ) 4230-0457. Horário de atendimento segunda à sexta-feira 08:00 – 17:00”.

O departamento jurídico do Sispmur verificou os dados e comprovou que nada descrito no texto é verdadeiro. “É um golpe, estão tentando enganar os servidores. Eles usam como isca a ação da URV que está próxima de uma definição. O processo mencionado na mensagem enviada para os trabalhadores não existe, assim como o tal escritório de advocacia e o advogado. Lembramos que essa questão só é tratada pelo Sispmur. Quando acontecer algo do tipo liguem para o Sispmur e denunciem. Esses golpistas usam telefones de outros estados e geralmente escolhem nomes inexistentes ou de outras regiões do país. Uma simples pesquisa no Google é suficiente para comprovar a ação desses marginais”, explica a advogada do Sispmur, Naldecy Silva Silveira.

Geane lembra que assim justiça apresentar uma decisão definitiva para a questão da URV, será dada toda a publicidade devida e todas aqueles que assinaram a ação serão oficializados. “Depois que a justiça se posicionar, vamos chamar todos os veículos de comunicação, faremos comunicados em todas as repartições públicas do município. Lembre-se que tudo será feito pelo Sispmur, não existe qualquer outra entidade ou escritório de advocacia com procuração para esse tipo de ação. A melhor forma de combater esse tipo de golpe é denunciar, no sindicato e também na polícia. Essas pessoas precisam ser encontradas e presas”.