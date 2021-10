Ministério da Justiça destaca atuação integrada do Gefron de MT

O secretário de Operações Integradas do Ministério da Justiça e da Segurança Pública (Seopi/MJSP), Alfredo Carrijo, elogiou o trabalho realizado pelo Grupo Especial de Fronteira (Gefron) de Mato Grosso dentro da Operação Hórus/Vigia, que vem sendo desenvolvida desde 2019.

“O Gefron tem realizado desde o início da operação uma contribuição significativa para proteção de fronteiras e alto grau de especialização. E tem viés de integração com outras forças de segurança, fazendo excelente trabalho e esperamos que esse trabalho continue”, comentou.

De janeiro até 20 de outubro, foram 330 ocorrências registradas pelo Gefron. Dezoito bolivianos e 399 brasileiros foram encaminhados para a delegacia da Polícia Federal ou Polícia Judiciária Civil. Quarenta e cinco pessoas foram presas por força de mandado judicial pelos policiais da fronteira.

Em ações de combate ao narcotráfico dentro de Mato Grosso ou dando apoio em ações fora do Estado, foram 12,4 toneladas de drogas apreendidas e um prejuízo ao crime de aproximadamente R$ 276,1 milhões.

Os policiais do Gefron também participaram da apreensão de 9 aeronaves e a recuperação de 305 veículos roubados ou furtados que ingressariam na Bolívia ou usados por traficantes.

Para o comandante do Gefron, tenente-coronel PM Fábio Ricas, os resultados expressivos que a unidade vem alcançado ao longo dos últimos anos é decorrente do aprimoramento técnico do efetivo policial.

“Nosso pessoal se especializou na temática que envolve inteligência e policiamento de fronteira, além dos investimentos que estão sendo aplicados tanto pelo Governo do Estado por meio da SESP, quanto por meio do Ministério da Justiça e Segurança Pública no âmbito do Programa Vigia. Outro fator que não podemos deixar de citar vem sendo o aprimoramento das ações integradas com as Instituições que também atuam na faixa de fronteira e em todo Estado”.