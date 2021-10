Morre, aos 84 anos, o general Colin Powell

O general Colin Powell , primeiro secretário de Estado afro-americano dos Estados Unidos (EUA), morreu hoje (18), aos 84 anos, vítima de complicações da covid-19, informou a família em sua página no Facebook.

“Ele estava totalmente vacinado. Queremos agradecer à equipe médica do Walter Reed National Medical Center pelo tratamento cuidadoso. Perdemos um notável e amoroso marido, pai, avô e um grande americano”, disse a família de Powell no comunicado.

Como general quatro estrelas do Exército, ele foi chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas no governo do presidente George H.W. Bush durante a Guerra do Golfo de 1991, quando as forças lideradas pelos EUA expulsaram as tropas iraquianas do vizinho Kuwait.

Powell, que era um republicano moderado e pragmático, atuou mais tarde como secretário de Estado do presidente George W. Bush.