Educadores de Rondonópolis lamentam morte de Wilse Arena

Faleceu no início da tarde de hoje (14) a professora Wilse Arena Costa, uma das pioneiras no ensino superior em Rondonópolis. A informação foi confirmada por amigos que trabalharam com ela na Universidade Federal. O corpo será velado no cemitério da Vila Aurora.

A educadora foi vítima de complicações de saúde causada por um câncer de mama. Ela havia se submetido a uma cirurgia recentemente, mas a doença avançou e atingiu outros órgãos do corpo.

Wilse Arena tinha doutorado em Psicologia da Educação pela PUC/SP e participou ativamente da luta pela consolidação do Campus da UFMT e, posteriormente, pela implantação da Universidade Federal de Rondonópolis.

Ela atuou durante muitos anos como professora do Departamento de Educação da UFMT em Rondonópolis e havia se aposentado em 2012, por tempo de serviço. Também foi autora e organizadora de várias publicações, sempre tratando temas relacionados às questões educacionais

Alegre e sempre disposta, Wilse também integrou a equipe que reformulou a Secretaria Municipal de Educação na década de 1980. Ela via o ensino como instrumento de libertação e defendia práticas pedagógicas inovadoras.

O professor Laudenir Gonçalves, que chegou a dividir moradia com Wilse Arena quando faziam o doutora na PUC/SP, destacou a figura humana e a competência profissional da educadora.

“A professora Wilse Arena foi uma grande amiga e uma pessoa maravilhosa. Uma batalhadora que sempre lutou por uma universidade pública de qualidade. Grande pesquisadora na área da educação e deixou suas reflexões através de alguns livros e pesquisas publicados”.

“Ela deixou uma grande contribuição na área da educação. Apesar da tristeza e da saudade que sentiremos, fiquemos com as ótimas lembranças e com o entusiasmo e o otimismo que ela espalhava, onde quer que fosse. Estava sempre alegre e de ótimo astral. Querida amiga, vá em paz e que Deus conforte a sua família”, disse Laudenir

REPERCUSSÃO

Nas redes sociais colegas de profissão, amigos e ex-alunos manifestaram sentimento pela perda da educadora.

“Grande guerreira Wilse Arena. Conheci em 1984, na Secretaria de Educação e Cultura de Rondonópolis. Mulher batalhadora, companheira, sempre com um sorriso que transmitia auto estima. Vá em Paz minha amiga!”, disse Lázara Ribeiro.

O professor Rodrigo Leandro Lemes Gonçalves, que também é gestor de escola pública, disse que o falecimento representa uma perda inestimável.

“Que Deus receba a grande amiga e excelente educadora em seus braços, traga forças aos familiares e amigos para suportarem este momento tão doloroso. Wilse nos fará muita falta”.