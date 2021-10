Motoboy assassinado no Conjunto São José tinha extensa ficha criminal

O homem que morreu após ser atingido por dois disparos de arma de fogo no peito, na noite desta terça-feira (05), no bairro Conjunto São José, em Rondonópolis (MT), foi identificado como Valdinei Rodrigues da Silva, 42 anos, popularmente conhecido como ‘Barba’.

Dados do arquivo da Polícia Militar (PM) mostram que o homem tinha passagens pelos crimes de tráfico de droga, furto e ameaça.

De acordo com dados que constam no documento de Requisição de Exame de Corpo de Delito, Valdinei tinha o estado civil casado, profissão de serralheiro e morava no bairro Dom Osório.

Na noite do crime, Valdinei que fazia uso de tornozeleira eletrônica estava fazendo um trabalho de delivery quando foi surpreendido por dois indivíduos em uma moto que se aproximaram, e o garupa disparou cerca de cinco tiros, sendo que dois deles atingiram o peito da vítima.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, mas Valdinei não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da viatura.