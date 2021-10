Motociclista fica ferido após condutor em alta velocidade bater na traseira da moto

Um motociclista ficou ferido em um acidente envolvendo uma picape Strada na noite desta sexta-feira (22), no bairro Sagrada Família, em Rondonópolis-MT.

De acordo com as primeiras informações, o condutor da moto transitava na rua paralela à avenida dos Estudantes, sentindo Jardim Atlântico, e o motorista vinha logo atrás no mesmo trajeto. Segundo informações, ele estava em alta velocidade, não conseguiu evitar o acidente e colidiu na traseira do motociclista.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local, socorreu o motociclista com várias escoriações pelo corpo e o encaminhou para uma unidade de saúde.

O motorista da Strada aparentava estar alcoolizado e após a chegada da Polícia Militar e Polícia Civil foi realizado o teste de etilômetro e confirmado que o condutor tinha ingerido bebida alcoólica.

O motorista que não teve ferimentos, foi encaminhado para a delegacia por infligir a lei trânsito dirigindo alcoolizado.