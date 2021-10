Motociclista fica ferido em acidente com carro no Jardim Primavera

Um acidente envolvendo dois veículos deixou um motociclista ferido na noite desta sexta-feira (29), no bairro Jardim Primavera, em Rondonópolis-MT.

O motorista do veículo Gol de cor cinza estava parado do lado esquerdo da rua Lídio Magalhães, que é mão única, com a seta ligada para entrar na garagem que fica do lado direito.

O condutor de uma moto Yamaha de cor azul estava vindo um pouco atrás do carro e devido a chuva não viu a seta ligada e bateu na lateral do carro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, socorreu o motociclista com algumas escoriações e o encaminhou para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O motorista do Gol nada sofreu.