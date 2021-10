Motociclista morre atropelado momento em que ia para igreja

Um acidente fatal aconteceu na noite deste sábado (02) na BR – 364 envolvendo um veículo de grande porte que ainda não foi identificado e uma moto Biz em Rondonópolis-MT.

De acordo com as primeiras informações, na Biz estava um casal com uma criança, o condutor seguia pela BR-364 momento que iam para a igreja sentido saída de Cuiabá/ entrada para Rondonópolis.

Em determinado momento o veículo não identificado atropelou a motocicleta e fugiu do local.

O condutor identificado sendo Odair Barbosa José Lima de 28 anos morreu no local, a mãe e a criança tiveram ferimentos leves e foram socorridas pela concessionária Rota do Oeste.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Judiciária Civil (PJC) e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) estiveram no local.