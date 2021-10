Um homem de 36 anos ficou ferido após se envolver em um acidente no cruzamento da rua 9 com a rua Alcides Pereira Santos, no bairro Serra Dourada em Rondonópolis. Ele ficou sentado no local da batida e queixava-se de dores.

De acordo com informações, o motociclista seguia pela rua 9 e não conseguiu parar no cruzamento com a rua Alcides. Ele bateu na lateral da caminhonete.

Ele sofreu um corte na virilha e um no nariz e foi socorrido pelo Samu e encaminhado à Unidade de Saúde.