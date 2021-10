Motorista bate em carro estacionado, abandona veículo e causa prejuízo

O motorista de um carro Saveiro causou um grande transtorno após bater o veículo em um carro Gol que estava estacionado em frente à uma residência na avenida José Barriga, na região do bairro Jardim Pindorama, em Rondonópolis. O acidente aconteceu por volta das 2 horas, na madrugada desta segunda-feira (25).

O proprietário do Gol foi quem chamou a imprensa para pedir ajuda na identificação do motorista e retirada do veículo do local.

“Infelizmente acorreu essa imprudência do rapaz [motorista da Saveiro], que bateu em um carro estacionado e depois foi embora, deixando o veículo trancado”, relata Semais Kliemaschewsk, dono carro atingido.

Até o momento, a Saveiro não foi retirada do local e está impedido a saída e entrada de veículos de uma casa, já que o carro parou bem em frente à garagem.

“Estamos aqui, até agora esperando que o motorista da Saveiro aparecer para retirar o veículo e nos dizer como faremos com os prejuízos causados”, diz Semais .