Motorista morre e 4 ficam feridos após batida frontal com carreta

Um grave acidente entre uma carreta e um carro de passeio foi registrado na manhã desta quinta-feira (07) no Km 766, da BR-163, em Sorriso. Com a batida, o motorista não resistiu e morreu ainda no local.

Segundo testemunhas que também seguiam pela via, o condutor do carro invadiu parcialmente a pista contrária e bateu de frente com a carreta. Será investigado se ele pegou no sono ou teve um mal súbito enquanto dirigia.

Outras quatro pessoas estavam no carro de passeio e também ficaram feridas. De acordo com a concessionária Rota do Oeste, a equipe médica da Concessionária atestou a morte de uma pessoa que viajava no automóvel, com placa de Sinop. Outra ficou encarcerada, foi socorrida e encaminhada em estado grave ao Hospital Regional de Sorriso. Mais dois ocupantes foram levados à unidade de saúde pela Rota do Oeste. A quinta vítima foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros.

O condutor da carreta saiu ileso. Segundo informações repassadas à equipe, ele saiu de uma fazenda em Tabaporã e seguia para Rondonópolis.

Veja o momento da batida: