Motorista que “atropelou cruzes” responderá por direção perigosa e outros crimes

A Polícia Civil identificou o motorista de um veículo Fox Vermelho que, na última segunda-feira (25), invadiu o canteiro central na avenida Historiador Rubens de Mendonça (Avenida do CPA) e destruiu um ato em homenagem a vítimas da Covid-19.

Na ocasião, ele atropelou dezenas de cruzes que haviam sido afixadas no local.

Um inquérito já foi instaurado pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (Deletran) para apurar a conduta do condutor.

Ele responderá por direção perigosa, direção sob a influência de álcool, além do crime de dano.

Segundo informações da Deletran, no momento em que o protesto era organizado por membros do Observatório Mato Grosso, o motorista estava com seu veículo estacionado do lado direito da avenida, em um trailer de lanches.

Após a montagem das cruzes, ele subiu com o carro no canteiro central da via, vandalizando a manifestação e em seguida saindo em alta velocidade.

O boletim de ocorrência foi registrado na manhã seguinte ao fato.

Por meio de imagens de câmeras de segurança, os agentes da Deletran constataram que o suspeito parou no trailer de lanches, próximo a um posto de combustível, por volta das 03h30 e ficou ingerindo bebida alcoólica no local até o início da manhã.

Segundo o delegado da Deletran, Christian Alessandro Cabral, nas duas horas em que ficou ingerindo bebida alcoólica no local, o homem ficou observando os voluntários montarem o protesto pacífico e possivelmente arquitetando a conduta criminosa.

Os policiais trabalham para localizar o suspeito que será intimado para prestar esclarecimentos na unidade especializada.