Mudança na regulação de Rondonópolis torna acesso aos serviços de saúde mais democrático

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT) reassumiu a gestão da Central de Regulação em Rondonópolis, que anteriormente funcionava em cogestão com o município. A medida torna o acesso aos serviços de saúde mais democrático, adequando os fluxos de atendimentos e priorizando as demandas de toda a região.

O Hospital Regional de Rondonópolis, por exemplo, é referência em alta complexidade para 19 municípios de Mato Grosso.

Com a gestão direta do Estado, a Central de Regulação funcionará por meio do Sisreg III, um sistema oficial que registra e mapeia as demandas locais. O Decreto Governamental nº 670, de 2020, determina a utilização deste sistema de regulação como forma de otimizar os processos.

Além desta ação de aprimoramento da Central de Regulação, a SES-MT trabalha na readequação de 26 leitos do Hospital Regional de Rondonópolis, que antes eram destinados especificamente para Covid-19.

As novas vagas também irão contribuir para o atendimento das demandas cirúrgicas de toda a região e para a redução da fila de espera.