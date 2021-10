Mulher de Leonardo relembra traições: ‘Fui chamada de chifruda’

Poliana Rocha, mulher de Leonardo, respondeu algumas perguntas de seus fãs referente ao seu relacionamento com o sertanejo, já que eles completaram 25 anos de casamento na semana passada. A influenciadora relembrou as traições do cantor e falou sobre perdão.

“Você ficou triste com algumas críticas dos seus 25 anos de casada?”, questionou um fã. “Saiu em vários sites e eu fiquei super agradecida com o carinho das pessoas, mas existem muitos comentários maldosos me chamando de chifruda, corna, que eu estava com ele por dinheiro! Mas, na verdade, são julgamentos de meras pessoas que nem sequer conhecem minha história de vida, de superação! Eu até cheguei a ler algumas, mas senti dó da pessoa que fez o comentário, não de mim”, disse ela.

E completou: “Fui traída sim, assumidíssima, me permiti perdoar, superei e construí uma família linda! O mérito é meu, como vou me sentir mal?”.

Por fim, Poliana disse que se considera uma pessoa calma, confiante e nada ciumenta e que isso tem ajudado a diminuir as brigas com Leonardo. “Tem 3 anos que não brigamos! Quando eu me permiti perdoá-lo, jurei para mim mesma que nunca mais falaria nestas assuntos (as traições), e assim eu faço!”, escreveu.