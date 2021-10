Mulher mantida em cárcere privado por ex-companheiro é resgatada pela Polícia Civil

Policiais civis de Primavera do Leste resgataram na manhã desta sexta-feira (01) uma mulher de 21 que era mantida em cárcere privado pelo ex-companheiro, em uma casa na cidade, há uma semana.

A Polícia Civil em Primavera do Leste foi comunicada pela Delegacia de Atendimento à Mulher de Nova Andradina, em Mato Grosso do Sul, informando que a vítima havia sido sequestrada por seu ex-companheiro, de 52 anos, e estava sendo mantida em cárcere privado.

A partir dos dados recebidos da Polícia Civil do estado vizinho e apoio do delegado Gustavo Godoy, de Rosário Oeste, investigadores e delegados de Primavera do Leste realizaram diligências e conseguiram localizar o imóvel, no bairro Primavera 3.

Ao chegar à residência do suspeito, os policiais civis encontraram a vítima em estado de choque, que foi retirada do imóvel e encaminhada à Delegacia da Mulher. O suspeito não foi encontrado no local.

Uma equipe continuou nas proximidades do imóvel para tentar localizar o suspeito, que chegou na casa por volta das 11h retornando do trabalho.

O homem foi preso em flagrante e conduzido à delegacia de Primavera do Leste, onde será autuado por sequestro e cárcere privado no âmbito da Lei Maria da Penha.