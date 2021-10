Mussunzinho é eliminado de A Fazenda 13, com 23,52% dos votos

A Fazenda 13 chegou ao fim para Mussunzinho! O peão foi eliminado da competição no programa ao vivo desta quinta-feira (30), com 23,52% dos votos. O ator perdeu a disputa contra Bil Araújo e Dayane Mello pela preferência do público em uma votação realizada no R7.com.

A formação da segunda Roça aconteceu na terça-feira (28). A Fazendeira Erika Schneider surpreendeu a todos ao indicar Mussunzinho. Rico Melquiades foi o peão mais votado da sede, mas, com o Poder da Chama Amarela, ele transferiu seus votos para Bil Araújo. O modelo, por sua vez, puxou Dayane Mello da Baia.

Gui Araujo não foi salvo por nenhum participante no Resta Um e ocupou o último banquinho. Com o Poder da Chama Vermelha, Marina Ferrari vetou Mussunzinho de participar da Prova do Fazendeiro. Após conquistar o cobiçado Chapéu, Gui Araujo fugiu da noite de eliminação.

No reality, Mussunzinho fez amigos, mas também protagonizou tretas polêmicas. Além de estar envolvido na confusão da Baia que provocou uma troca de votos entre ele e Dayane Mello, o peão arranjou briga com a Fazendeira Erika Schneider. De acordo com Mussunzinho, a bailarina mudou ao ser coroada com o Chapéu. O desentendimento levou o ator à segunda Roça da temporada.

Entretanto, nem só de tretas viveu o filho do eterno Mussum. O ex-participante encontrou amigos na sede, principalmente Dynho Alves e Victor Pecoraro, e se divertiu muito nas atividades.

Entre amizades e tretas, Mussunzinho é o segundo peão eliminado da temporada.