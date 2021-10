“Mutirão de Oftalmologia” continua neste sábado (23) na Vila Olímpica

Mais de 700 pessoas que aguardavam na fila por consultas e exames oftalmológicos foram atendidas nos primeiros dois dias do Mutirão de Oftalmologia, que será realizado até este sábado (23), das 7h ás 17h, na Vila Olímpica, que fica na Rua Sueli Maria da Silva, região da Vila Salmen.

Fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Rondonópolis e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ/MT), por meio do projeto da Justiça Comunitária, a ação contribuirá para o trabalho que o município vem realizando para zerar a fila de espera de pacientes que aguardam atendimento oftalmológico pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

O Poder Judiciário cedeu a carreta da Justiça Comunitária, que contém dois consultórios oftalmológicos para realizar o mutirão. Além das consultas oftalmológicas, realizadas por quatro médicos contratados pelo município, a Prefeitura oferta no local outros serviços gratuitos de saúde e cidadania, como teste rápido de HIV, sífilis, hepatites B e C; vacinas, verificação de pressão arterial, cartão do SUS, exame de pele, orientação e triagem odontológica, além de atendimentos do Bolsa Família e do Planejamento Familiar.

“Um sucesso este mutirão. Estamos com várias ações em andamento para zerar as filas e levar os serviços para mais perto da população. Esta parceria com o TJ, através da Justiça Comunitária, contribuirá com esse nosso propósito”, ressaltou o secretário municipal de Saúde, Vinicius Amoroso, durante a visita ao local do mutirão realizada nesta sexta-feira (22) pela vice-presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, e a coordenadora da Justiça Comunitária em Rondonópolis, juíza Maria Mazarello.

Vinicius destacou ainda que, juntamente com o mutirão de oftalmologia realizado em parceria com a Justiça, estão sendo ofertados gratuitamente no local à população uma série de serviços de saúde e cidadania. “O nosso trabalho está indo além dos atendimentos oftalmológicos. Temos uma série de ações sendo desenvolvidas pela Secretaria de Saúde. Estamos aqui na missão de aproximar da comunidade, de estar mais próximos das pessoas, de onde elas vivem”.

A desembargadora Maria Aparecida destacou que a realização deste mutirão demonstra que a prioridade deste projeto Justiça Comunitária é de aproximar o poder judiciário da população e levar até o cidadão serviços relevantes, principalmente na área da saúde. “A gente fica feliz em ver a satisfação do cidadão ao receber o atendimento. Isso é muito importante e demonstra que a nossa prioridade é o cidadão, é nós estarmos ao lado dele, principalmente ao cidadão carente, que necessita do amparo do poder público”.

A moradora do bairro Coophalis, Maria Dantas (59), foi uma das pessoas atendidas no mutirão. Ela aprovou. “Eu já uso óculos e preciso renovar. Fiquei sabendo ontem e me inscrevi no postinho e vim. Gostei, o atendimento foi excelente”, disse dona Maria logo após passar pela consulta com oftalmologista.

Iniciado na quarta-feira (20), o mutirão prossegue neste sábado, na Vila Olímpica, das 7h às 17h. No entanto, a juíza Maria Mazarello informou que já acertou com o prefeito José Carlos do Pátio a volta do carreta da Justiça Comunitária para mais três dias de mutirão de atendimentos oftalmológicos nos primeiros dias de novembro.

A juíza ressaltou ainda a parceria com a Prefeitura de Rondonópolis que possibilitou ampliar o alcance do mutirão de oftalmologia. “Depois de um período de pandemia em que as vulnerabilidades, as dificuldades se potencializaram, não poderíamos encerrar o ano sem trazer a carreta oftalmológica para Rondonópolis. Esse acontecimento marca o engajamento do poder público, do poder judiciário para realização deste mutirão, que não só possibilita a consulta, o exame, mas também a entrega dos óculos, além do oferecer para população outros serviços”, destacou.

MUTIRÃO DE SERVIÇOS

O Mutirão da Oftalmologia, em que também são ofertados outros serviços pela secretaria municipal de Saúde na Vila Olímpica desde quarta-feira, faz parte da programação do grande Mutirão de Serviços da Prefeitura de Rondonópolis para beneficiar bairros da região Salmen.

O objetivo é que a população da região tenha um acesso efetivo a tudo que está sendo ofertado pelo município. A base de operações do mutirão de serviços será a Escola Municipal Gildázia Souza Pirozzi, no Jardim Ipanema.

Os bairros Vila Canaã, Jardim Amizade, Jadim Ipanema, Vila Lourdes, Vila Mariley, Vila Salmen, Vila São Francisco, Boa Esperança, Vila Mamed, Vila Rosely, Jardim Morumbi, Jardim Maracanã, Vila Romana, Conjunto Hab. Dona Fiúca, Conjunto Hab. Magnólia compõem a lista de beneficiários do mutirão. A expectativa da Prefeitura é de que os trabalhos se intensifiquem nesses locais durante duas semanas.

A ação contará com a participação de todas as Secretarias Municipais, da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis (Coder) e do Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis (Sanear).

Além dos serviços de engenharia, limpeza e urbanização de áreas verdes, que ficam mais à vista da população, o município vai trabalhar forte na busca ativa dos moradores para terem acesso aos programas sociais e serviços de assistência social e de saúde.