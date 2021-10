Nego do Borel é encontrado pela polícia em motel e faz gestos obscenos à imprensa

O cantor Nego do Borel era notícia desde ontem (4), depois de seu suposto desaparecimento. Nesta terça-feira (5), ele foi encontrado em um motel com duas mulheres, na Vila Isabel, Zona Norte do Rio de Janeiro.

Depois de deixar sua família preocupada, o artista de 29 anos fez uma chegada polêmica na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). No vídeo abaixo, pode-se ver Nego do Borel fazendo gestos obscenos enquanto era encaminhado por policiais.

Veja:

A assessoria do cantor negou essa versão e informou que o cantor estaria sozinho no Hotel Corinto. Ainda de acordo com a polícia, Nego do Borel estava no motel há 12 horas.

Vale lembrar que a mãe do artista, Roseli Viana, registrou um boletim de ocorrência depois que o funkeiro ficou desaparecido por mais de 24 horas.