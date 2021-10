Netflix revela datas de seus filmes, séries e especiais de fim de ano

Como de costume a Netflix fará uma verdadeira sessão especial para as festas de fim de ano, e agora temos a lista com os lançamentos para filmes, séries e especiais que começam a serem exibidos em novembro.

Confira:

1 DE NOVEMBRO

A Família Noel | Filme

Jules odeia as festas de fim de ano, mas quando seu avô fica doente descobre o legado mágico da família e percebe que é o único que pode salvar o Natal.

5 DE NOVEMBRO

Um Match Surpresa | Filme

Uma garota sem sorte no amor conhece pela internet um crush que mora do outro lado do país e decide surpreendê-lo no Natal. Mas, ao chegar lá, descobre que foi enganada. Esta comédia romântica mostra suas tentativas de encontrar o amor.

7 DE NOVEMBRO

Father Christmas Is Back | Filme

17 DE NOVEMBRO

Arranjo de Natal | Filme

Um improvável romance de Natal floresce entre um rapper famoso e uma jornalista tenaz. Mas eles podem fazer isso funcionar apesar de suas diferenças?

18 DE NOVEMBRO

A Princesa e a Plebeia 3: As Vilãs Também Amam | Filme

Quando uma relíquia inestimável é roubada, a Rainha Margaret e a Princesa Stacy pedem a ajuda da audaciosa Fiona, prima de Margaret que é a cara dela. Fiona se une a um homem misterioso de seu passado para recuperar o objeto… reavivando a chama de um irresistível romance de Natal e resultando em uma troca inesperada.

19 DE NOVEMBRO

Vidrados no Natal | Série

Vidrados no Natal está aumentando a pressão para um confronto espetacular de férias! Esta é a época da redenção, com cinco favoritos dos fãs retornando à loja quente para competir em uma série de desafios temáticos de Natal na busca de se tornar o Melhor do Golpe de Natal. Com o espírito de doar, o vencedor não receberá apenas um prêmio em dinheiro de $ 10.000, mas um adicional de $ 10.000 também será doado para a instituição de caridade de sua escolha.

23 DE NOVEMBRO

Waffles + Mochi’s Holiday Feast | Série

24 DE NOVEMBRO

Um Menino Chamado Natal | Filme

Um garoto chamado Nikolas sai em uma aventura extraordinária para encontrar o pai, que procura a famosa Vila dos Duendes. Junto com uma rena teimosa chamada Blitzen e um rato de estimação, Nikolas encontra seu destino nesta história emocionante, divertida e cheia de magia, onde descobrimos que nada é impossível.

A Sabiá Sabiazinha | Filme

Depois de seu ovo rolar rumo a um depósito de lixo, Sabiá é criada por uma família de camundongos. Com o passar do tempo, fica cada vez mais evidente que ela é diferente dos outros. Incomodada, Sabiá parte em uma missão para provar à família que pode ser uma ótima roedora, mas acaba descobrindo quem é de verdade.

26 DE NOVEMBRO

Um Castelo para o Natal

A famosa escritora americana Sophie vai à Escócia e decide comprar um castelo. Só que o duque escocês Myles, dono do lugar, não quer vender para uma pessoa estrangeira. Tentando chegar a um acordo, os dois não param de brigar, mas acabam vivendo uma história surpreendente.

28 DE NOVEMBRO

Elfos | Série

Dois irmãos decidem tirar férias em uma ilha remota, e acabam descobrindo elfos sanguinários aterrorizam os moradores do lugar.

SEM DATA DE ESTREIA EM DEZEMBRO

A Naija Christmas | Filme

2 DE DEZEMBRO

Um Crush para o Natal | Filme

Cansado de ser julgado pela família por estar solteiro, Peter convence o melhor amigo Nick a fingir que é namorado dele na ceia de Natal. O plano vai por água abaixo quando a mãe de Peter convida o bonitão James para apresentar ao filho.

3 DE DEZEMBRO

Shaun the Sheep: The Flight Before Christmas

6 DE DEZEMBRO

David and the Elves | Filme

14 DE DEZEMBRO

StarBeam: Beaming in the New Year

16 DE DEZEMBRO

A California Christmas: City Lights | Filme

22 DE DEZEMBRO

Grumpy Christmas | Filme

24 DE DEZEMBRO

Tudo Menos Natal | Filme

Um conto de Natal, uma comédia romântica e a história de um homem de trinta e poucos anos que aprende a se deixar levar pelo espírito natalino – muito a contragosto.