Nininho destaca investimentos de Mauro Mendes na região de Rondonópolis

O deputado estadual Ondanir Bortolini, o Nininho (PSD), parabenizou o governador Mauro Mendes pelos investimentos feitos na região de Rondonópolis e disse que acompanhará a agenda de inaugurações programada para esta segunda-feira (04). O parlamentar elogiou o trabalho da equipe do Governo do Estado e ressaltou a importância dos investimentos.

Para o deputado este é um momento especial porque a população está recebendo obras relevantes e que eram aguardadas há muito tempo.

“Nós vamos realizar um grande sonho da população que mora entorno da Rodovia do Peixe, são 29 KMs de pavimentação que o Governo do Estado vai autorizar a licitação. O projeto da obra inicia no trecho da BR-364 do Praia Clube até a Comunidade do Miau. Tenho lutado junto com os representantes das Associações Gleba Rio Vermelho Selva de Pedra, Nova Aliança e Pau D’Alho e vereadores há muitos anos, a autorização da licitação é o primeiro passo da nossa conquista”, citou.

Segundo Nininho o sucesso dos encaminhamentos dos projetos no atual governo deve-se muito ao compromisso e a eficiência da equipe no cumprimento das metas da gestão. “O secretário Marcelo Oliveira (Sinfra) tem dado atenção aos encaminhamentos, especialmente para projetos como este da Rodovia Peixe que estavam parados”, destaca.

O parlamentar também chama a atenção para a importância do convênio visando as obras no Distrito Industrial de Rondonópolis, que foram firmados na semana passada e serão assinados na próxima segunda-feira.

“É uma grande conquista. Junto com o deputado Neri articulamos parte dos recursos com o senador Carlos Fávaro, que prontamente colocou R$ 40 milhões para as obras de drenagem e pavimentação do distrito Vetorasso. Também será atendida uma outra reivindicação nossa, junto com os vereadores, que são os investimentos no Distrito Razia”, explicou.

Nininho confirmou que, além dele, a comitiva do governador nesta segunda-feira contará também com as presenças do senador Carlos Fávaro (PSD) e do deputado federal Neri Geller.