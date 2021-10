Nobel da Paz vai para dois jornalistas que lutam pela liberdade de expressão

O prêmio Nobel da Paz de 2021 foi concedido aos jornalistas Maria Ressa (Filipinas) e Dmitry Andreyevich Muratov (Rússia) “pelo esforço para proteger a liberdade de expressão, o que é uma pré-condição para democracia”.

“Eles são representantes de todos os jornalistas que defendem este ideal em um mundo em que a democracia e a liberdade de imprensa enfrentam condições cada vez mais adversas”, disse o Comitê do Nobel, que destinará 10 milhões de coroas suecas R$ 6,2 milhões) que serão divididas entre os vencedores.

A escolha foi considerado uma resposta contra a desinformação e às tentativas de reprimir a liberdade de expressão, estratégia que passou a ser usada de forma deliberada por líderes populistas em vários países do mundo.

“O jornalismo livre, independente e baseado em fatos serve para proteger contra abusos de poder, mentiras e propaganda de guerra”, destaca o Nobel. “O Comitê está convencido de que a liberdade de expressão e a liberdade de informação ajudam a garantir um público informado. Estes direitos são pré-requisitos cruciais para a democracia e proteção contra a guerra e os conflitos”, afirma.

OS VENCEDORES

Essa é a primeira vez que o prêmio vai para um aspecto específico do direito internacional, que é a liberdade de expressão. Em 1907 e 1935, outros dois jornalistas foram premiados. Mas por seu ativismo pela paz.

“O jornalismo fundamental para democracia”, disse a representante. “A ironia é que, no mundo de hoje, temos mais informação que jamais obtivemos. Mas, ao mesmo tempo, temos abuso e manipulação, como Fake News”, alertou.

Os dois ganhadores do prêmio atuam em países fortemente influenciados por fakenews e pela hostilidade dos governantes à livre atuação de jornalistas.

Maria Ressa usa a liberdade de expressão para expor o abuso de poder, o uso da violência e o crescente autoritarismo em seu país natal, as Filipinas. Em 2012, ela co-fundou a Rappler, uma empresa de mídia digital para o jornalismo investigativo, que ela ainda dirige.

“Como jornalista e diretora executiva da Rappler, Ressa demonstrou ser uma defensora destemida da liberdade de expressão. Rappler tem focado a atenção crítica na controversa e assassina campanha antidrogas do regime de Duterte. O número de mortes é tão alto que a campanha se assemelha a uma guerra travada contra a própria população do país”, destaca a organização do Prêmio Nobel.

Ressa e a Rappler também documentaram como a mídia social está sendo usada para espalhar notícias falsas, assediar adversários e manipular o discurso público.

O outro ganhador tem uma trajetória semelhante, mas na Rússia. Dmitry Andreyevich Muratov tem defendido durante décadas a liberdade de expressão no país sob condições cada vez mais difíceis.

Em 1993, ele foi um dos fundadores do jornal independente Novaja Gazeta. Desde 1995, ele tem sido o editor-chefe do jornal por um total de 24 anos. O Novaja Gazeta é hoje o jornal mais independente da Rússia, com uma atitude fundamentalmente crítica em relação ao poder.

“O jornalismo baseado em fatos e a integridade profissional do jornal fizeram dele uma importante fonte de informação sobre aspectos censuráveis da sociedade russa raramente mencionados por outros meios de comunicação. Desde sua criação em 1993, o Novaja Gazeta publicou artigos críticos sobre temas que vão desde corrupção, violência policial, prisões ilegais, fraude eleitoral e “fábricas de troll” até o uso de forças militares russas dentro e fora da Rússia”, explicou a organização do Nobel.

Os opositores do Novaja Gazeta responderam com assédio, ameaças, violência e assassinato. Desde o início do jornal, seis de seus jornalistas foram mortos, incluindo Anna Politkovskaja, que escreveu artigos sobre a guerra na Chechênia.

Apesar dos assassinatos e ameaças, o editor-chefe Muratov recusou-se a abandonar a política independente do jornal que, agora, lhe garantem o reconhecimento mundial através do prêmio Nobel.