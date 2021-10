Nossa Senhora Aparecida | Fiéis realizam carreata e participam de missas em Rondonópolis

O feriado de 12 de outubro tem uma razão religiosa para existir e dentro da tradição católica brasileira, a igreja dedica essa data para a Nossa Senhora Aparecida, santa considerada a padroeira do Brasil e em Rondonópolis é comemorada com missas e carreatas.

Na igreja católica Nossa Senhora Aparecida localizada na Vila Aurora, foi realizada uma missa matinal com início as 07h e em seguida uma carreata com grande quantidade de devotos que percorreram alguns bairros da cidade passando pelas demais paróquias.

No fim da tarde as 17h haverá uma outra missa na igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida.

O Padre Hermes Costa relatou do regozijo de celebrar essa data que celebra a padroeira do Brasil e enfatizou ainda que todas as celebrações estão acontecendo com devidas medidas protetivas.

Nossa Senhora Aparecida é o nome que acabou sendo dado a uma imagem, feita de terracota, 36 centímetros de altura e que teria sido encontrada em outubro de 1717, por três pescadores no Rio Paraíba do Sul em São Paulo.

Como a santa foi “aparecida”, a alcunha logo pegou. O episódio foi considerado um milagre e a pequena capela originalmente erguida em 1745 para abrigá-la, passou a atrair mais e mais romeiros, o local aos poucos se transformou em uma cidade no qual foi chamada de Aparecida que se tornou o principal ponto de turismo religioso do país.