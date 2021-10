Novo hospital do Lions homenageia Wellington Fagundes

O senador Wellington Fagundes (PL-MT) recebeu homenagem, neste sábado (09.10), com o nome em uma das alas do novo Hospital do Lions Internacional – o maior da América Latina – e que vai atender com mil consultas e 200 cirurgias oftalmológicas por dia. A homenagem está na ala onde se localizam as salas de cirurgia.

O parlamentar contribuiu para a conclusão da obra, que vai atender pelo SUS a pacientes de Cuiabá e do interior com 12 médicos e quatro salas de cirurgia, além de uma casa de apoio com 40 leitos para o pós-operatório.

“Este é o momento de agradecermos a todos que nos apoiaram e tenham a certeza de que os resultados irão beneficiar a população”, disse o 3º vice-presidente Internacional do Lions, Fabrício Oliveira.

Segundo o senador, o trabalho realizado pelo Lions precisa desse apoio, já que atende gratuitamente a uma população que nem sempre tem condições de pagar uma consulta e fazer um tratamento oftalmológico.

Todo o atendimento é ambulatorial e cirúrgico, não sendo permitidas as internações. “A maioria dos casos é de catarata, em que a cirurgia é rápida e a recuperação, também”, conta a governadora do Distrito LB4 do Lions, Maria Aparecida Vaz Andrade.

Segundo ela, o hospital ainda não vai atender de imediato a toda a demanda já que ainda está em fase de estruturação. “Essa nova sede vai substituir a que temos no bairro do Baú, em Cuiabá”, disse.

Ela acredita que a demanda seja de 3.600 pacientes por mês.

“O que pretendemos aqui é atender às pessoas que necessitam, com qualidade e carinho”, disse Whady Lacerda, presidente do Lions Internacional.

Para o senador Wellington Fagundes, mais importante que a obra inaugurada será o atendimento a ser prestado – com qualidade e totalmente gratuito. “Essa é a maior conquista”, disse.

Além do novo hospital em Cuiabá, o Lions Internacional conta com outra estrutura em Sinop, no Norte de Mato Grosso.