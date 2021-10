Novo Socioeducativo terá 60 vagas em Rondonópolis, próximo será em Barra do Garças

O novo Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE) inaugurado pelo governador Mauro Mendes hoje (04) em Rondonópolis têm capacidade para abrigar até 60 menores em situação de conflito com a lei –cinco vezes mais que a capacidade anterior. A obra atende um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) firmado pelo Governo do Estado e, conforme Mauro Mendes, faz parte de um projeto maior.

“Nós negociamos tudo isso com o Ministério Público e o Judiciário. Assinamos um grande TAC e vamos cumprir o que lá compromissamos. Inauguramos hoje o novo Socioeducativo em Rondonópolis e, imediatamente, demos a ordem de serviço para construir o de Barra do Garças. Depois construiremos todos aqueles que assumimos”, afirmou.

A reportagem apurou que, após a conclusão da obra em Barra do Garças, será construído também os novos CASEs de Sinop e Cuiabá.

Conforme Mauro Mendes, o Governo está executando o maior pacote já realizando na área com a abertura de mais de 4 mil vagas no sistema penitenciário.

“É importante frisar que quando se investe na Segurança Pública, no sistema prisional e socioeducativo, vamos garantir que as penas aplicadas pela Justiça sejam realmente cumpridas sob a tutela do Estado. Sem deixar que as facções criminosas possam dominar os presídios mato-grossenses, como já ocorre em grande parte dos presídios brasileiros”, destacou.

RESSOCIALIZAÇÃO

Além de mais vagas, a nova estrutura dispõe também de espaços adequados para a interação e realização de ações voltadas à saúde, educação e preparação dos menores para a inserção no mercado de trabalho.

“Esse investimento é para que as pessoas que, por algum motivo tenham sido privadas da liberdade, possam cumprir suas penas com dignidade. Sob a tutela do Estado e sem o risco de serem cooptadas por facções criminosas”, reafirmou Mauro Mendes.

O senador Wellington Fagundes, relator do orçamento na área da Educação, acompanhou a solenidade e também defendeu os investimentos visando atender de forma adequada os menores em situação de conflito com a lei.

“O importante é que estes centros de fato possam ressocializar nossas crianças. Precisamos dar oportunidade, inclusive com uma boa escola dentro do Centro Socioeducativo. As crianças não podem ser abandonadas. Precisamos dar as oportunidades para que elas tornam-se cidadãos no futuro”, defende.

Fagundes também disse que está discutindo com o Governo Federal uma ampliação nos investimentos em programas voltados aos jovens e crianças.

“Como relator do Orçamento tenho conversado muito com o ministro Milton Ribeiro, da Educação, e ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves. Precisamos ampliar as ações visando a ressocialização e implementar um grande programa de fortalecimento das famílias. A família é a base de tudo”, afirmou.