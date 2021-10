Óbitos por Covid-19 reduziram cerca de 84% no mês de setembro

Dados do Ministério da Saúde apontam que setembro foi o mês que registrou o menor número de óbitos por Covid-19 em 2021. Ao todo, foram notificadas pouco mais de 3,6 mil vidas perdidas pela doença. Comparado a abril, mês com o maior número de registros, a redução de mortes é de 84,27%. No boletim divulgado pela Pasta nessa quinta-feira (30), a média móvel de mortes nos últimos 14 dias foi 536,36.

Com 92,7% da população adulta vacinada com a primeira dose da vacina Covid-19 e 57,5% completamente imunizada, os resultados mostram que a principal saída para conter o caráter pandêmico da doença é a vacinação. Ainda no boletim divulgado ontem, 1.828 municípios brasileiros não tiveram registros de novos óbitos pela Covid-19. Além disso, 1.123 cidades não registraram novos casos da doença.

Segundo o ministro da Saúde substituto, Rodrigo Cruz, ainda que os números da doença no Brasil apresentem queda nos registros, o Ministério da Saúde segue com a orientação de continuar com todos os cuidados, como usar máscara, manter uma distância segura das outras pessoas de pelo menos 1 metro, manter os ambientes ventilados e arejados, além de reforçar a higiene das mãos.

“Sem dúvidas caminhamos no rumo certo. Vemos uma queda expressiva nos registros de casos, óbitos, internações, bem como nas ocupações de leitos. Observamos o sistema público de saúde brasileiro menos pressionado. Ficamos aliviados quando vemos o resultado, mas não podemos relaxar. As medidas preventivas continuam valendo”, lembrou Rodrigo.

Até o momento, o Governo Federal já distribuiu mais de 294,7 milhões de doses de vacina Covid-19. Desses, 237,4 milhões foram aplicadas, sendo 146,5 milhões de primeiras doses e 90,8 milhões de segundas doses ou dose única do imunizante. Além disso, 968.709 doses foram aplicadas para reforçar a imunidade de idosos com mais de 60 anos, imunossuprimidos e profissionais de saúde.