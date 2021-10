Objetos da cantora Amy Winehouse vai ser leiloado por mais de R$ 10 milhões

Do vestido que Amy Winehouse usou em seu último show, em Belgrado, em 2011, aos livros, discos e bolsas que pertenceram a ela, muitos dos objetos da cantora britânica morta há dez anos estarão à venda na Califórnia, nos Estados Unidos, em novembro.

A casa de leilões de Julien’s exibe a partir desta segunda-feira (11), em Nova York, mais de 800 artigos pessoais — como vestidos, corpetes, sapatos, roupas íntimas, instrumentos musicais, livros e discos —, estimados em US$ 2 milhões (R$ 11 milhões), antes do leilão, que ocorrerá em Beverly Hills nos dias 6 e 7 de novembro.

“É difícil organizar um leilão com os pais de uma filha falecida”, disse Martin Nolan, diretor da Julien’s ao apresentar à AFP a coleção de pertences da artista, que morreu no dia 23 de julho de 2011, em Londres, ao 27 anos, após consumo excessivo de álcool.

“A questão foi muito delicada, e demorou para eles concordarem em doar [os objetos] depois de perceberem que fãs, museus e colecionadores de todo o mundo gostariam de possuir esses itens”, explicou Nolan.

Segundo ele, os pais de Amy Winehouse, Mitch e Janis, pretendem, com esta venda, preservar “a herança e a memória” de sua filha e arrecadar recursos para sua fundação, que ajuda jovens dependentes de drogas e álcool.

A artista britânica, que em 2006 ganhou vários prêmios com seu álbum “Back to Black“, nunca escondeu suas experiências pessoais de dependência do álcool e das drogas em suas canções, impregnadas de jazz e soul.

Seu último show, realizado em junho de 2011 em Belgrado, marcou seus fãs quando Amy subiu ao palco completamente bêbada e foi vaiada por um público furioso, que parcialmente deixou o local. A turnê foi cancelada, e Winehouse morreu um mês depois.

Naquela noite, a cantora usava um vestido curto de seda verde e preto com estampa de flores e bambu, desenhado por Naomi Parry, sua estilista-chefe. A peça tem o valor estimado entre US$ 15 mil e US$ 20 mil.

“Todas as roupas representam Amy, uma compositora fantástica, mas também um ícone da moda”, afirmou Nolan.

Como outros músicos, entre eles Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison e Kurt Cobain, Amy Winehouse integra o infame “Clube dos 27”, lista de artistas que morreram aos 27 anos de idade.