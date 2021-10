Ocorre neste sábado o 2º Leilão de Gado Virtual com transmissão ao vivo pela TV Cidade Record

Será realizado neste sábado (16) o 2º Leilão de Gado Virtual da Divina Providência. O evento começa às 11h, com transmissão ao vivo pela TV Cidade – Record TV, e também pelo canal do YouTube da Divina Providência. Todo valor arrecado com o leilão será revertido para manutenção da Comunidade Terapêutica.

Sem fins lucrativos, o local abriga 30 homens que estão em tratamento contra a dependência química. Ninguém paga pelo tratamento e, aqueles possuem condições, fazem a doação de uma cesta-básica por mês.

“Temos salvado muitas vidas esse trabalho. É um orgulho para nós da Divina Providência temos essa Comunidade Terapêutica”, relata Marcos Cristovam, organizador do leilão.

De acordo com Cristovam, o custo mensal para manter o lugar é de R$ 60 mil e a entidade não conta com recursos do Estado para Casa Terapêutica. “E por isso a gente está realizando 2º Leilão de Gado”.

Os animais foram doados por pecuaristas que apoiam a Casa Terapêutica. O organizador explica que os arremates serão realizados ao vivo e que uma equipe estará no estúdio da TV atendendo as ligações.