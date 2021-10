Participantes de A Fazenda se descontrolam e briga generalizada é formada

O clima na sede esquentou na madrugada desta sexta-feira (8), e não foi pouco! Os peões se envolveram na maior briga do reality até então, e a situação chegou ao extremo quando Dynho Alves teve que ser contido pelos colegas ao partir para cima de Rico Melquiades.

Tudo começou após a volta de Tiago Piquilo da Roça, que comoveu grande parte dos peões e até gerou troca de farpas entre Dynho Alves e Dayane Mello. Tati Quebra Barraco foi uma das que mais comemoraram o retorno do cantor e não economizou nas indiretas a Rico: “O Brasil está vendo”, afirmou a cantora, que também disse em alto e bom som que não tem medo de ir para a próxima formação de Roça.

Incomodado, o Fazendeiro relembrou que foi esse mesmo Brasil que tirou do jogo Mussunzinho, amigo da funkeira. Com os ânimos à flor da pele, Rico ameaçou jogar fora todo o café, e foi aí que a coisa realmente ficou feia. Em meio aos gritos de “não deixa” de Dayane Mello, os peões tiraram o pote da mão do humorista e Dynho Alves partiu para cima dele. Descontrolado, teve que ser contido pelos colegas, enquanto gritava e xingava Rico.

Sem dar bola, o humorista conseguiu pegar novamente o pote e saiu correndo. Aline Mineiro foi em seu encalço, mas acabou escorregando e teve que ser amparada por MC Gui, que a abraçou enquanto ela chorava.

Ao retornar para a sede sem o café, Rico encarou mais uma vez a fúria de Dynho. Foi aí que Dayane empurrou o Fazendeiro para dentro do quarto. Quando ele voltou para a cozinha, porém, foi surpreendido por Victor Pecoraro, que despejou leite em sua na cabeça.

Acha que acabou? Pois saiba que a madrugada de brigas não teve trégua tão cedo. Depois que Victor e Rico pararam com a guerra de comida, Gui Araujo provocou: “A babá já vai pegar um lencinho umedecido”, referindo-se a Aline, que não gostou do comentário e não deixou barato.

Após muito choro e ranger de dentes, a situação começou a se acalmar, mas Aline ainda encarou o desabafo de Dayane, que criticou os peões por quererem ver Rico “excluído em um canto”. Apesar de não concordar com as ações do humorista, a modelo o defendeu dos comentários alheios e alertou Aline sobre suas prioridades.

Quem não ficou feliz com toda a situação foi Tiago. O peão achou que poderia aproveitar sua noite de vitória e muito carinho, mas teve que usar seu lado sério voltado ao jogo para dar uma dura em Rico, com muita educação e firmeza.

No final, tudo se acalmou e os peões até riram ao lembrar da cena em que Victor despejou leite em cima de Rico. Haja feno para tanto fogo!