Patrulha Rural recebe investimento para compra de novas viaturas e armamento

Com a visita do Governador Mauro Mendes (DEM) nesta segunda-feira (04) em Rondonópolis, foi lançado o orçamento para beneficiar o Patrulhamento Rural Georreferenciado.

O Tenente Coronel Candido Comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar, reforçou que o investimento de R$35 milhões do governo do Estado através do programa Mais MT vai melhorar a prestação de serviço do Patrulhamento Rural.

O investimento será usado para compra de novas viaturas, uniformes parar diferenciar o Patrulhamento Rural, armas como pistolas e fuzis, além de equipamentos de drones e GPS.

Vale ressaltar que todos 15 Comandos Regionais da Polícia Militar serão beneficiados com os novos equipamentos.

Com os policiais patrulhando essas áreas rurais, a PM vem frustrando tentativas de roubo, furto, sequestros, latrocínios e recuperando cargas de grãos, defensivos agrícolas, equipamentos, gado e fertilizantes que são comercializados de forma clandestina no mercado ilegal.

Quadrilhas especializadas em roubos e furtos de grãos, gado e defensivos agrícolas foram desarticuladas e seus integrantes presos em flagrante. Com a repressão da criminalidade no campo, o Comando Geral da PM vem capacitando os policias e expandido o atendimento da Patrulha Rural para todos os Comandos Regionais da PMMT.

Com a pandemia da Covid-19, o setor de produção agrícola ficou ainda mais vulnerável e não pode parar. Diante disso, os policiais do patrulhamento rural também não pararam e estão capacitando mais policiais para atuar no interior do estado.

Neste 5º episódio do PMCAST você vai saber como a Patrulha Rural garante a segurança no campo e o que dizem os produtores rurais sobre esse policiamento voltado para lugares de produção agrícola do país.

