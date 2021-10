PC prende suspeito de participar de tortura e decapitação de homem

Dois homens foram presos pelos investigadores da Polícia Civil (MT), em uma propriedade rural, na MT-358 em Tangará da Serra (MT).

Um dos suspeitos faz parte de uma facção criminosa e confessou ter participado no crime brutal de homicídio que chocou a cidade e pessoas de todo o estado de Mato Grosso (MT).

O crime aconteceu no mês de agosto no bairro bairro Vila Alta onde um jovem de 25 anos identificado como José Clauderson de Souza Silva, trabalhava junto com o pai em uma obra quando bandidos invadiram o local e cortaram a cabeça do rapaz.

Os suspeitos ainda levaram a cabeça da vítima após o crime.

O homem detido disse para a Polícia que estava dirigindo o carro e deu apoio para outras duas pessoas cometerem o crime.

O indivíduo possui dois mandados por homicídio e um por tráfico de drogas.

O segundo indivíduo detido, foi preso por ajudar a esconder o suspeito e deve responder também por crime ambiental após os agentes da Polícia Civil flagrarem uma estrutura de rinha de galo na propriedade.