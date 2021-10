Pela 1ª vez na série A, Cuiabá “encontrará” torcida nas arquibancadas

Estreante na série A do Campeonato Brasileiro – e com uma campanha que vem empolgando – o Cuiabá Esporte Clube terá seu primeiro “encontro” com os torcedores neste final de semana.

A partida contra o América-MG, neste sábado (2), marca o retorno dos torcedores ao estádio.

Das arquibancadas, o público poderá torcer para a equipe que está invicta há seis jogos e que, atualmente, ocupa a 10ª colocação na tabela, com 29 pontos conquistados.

“O torcedor tem uma importância muito grande. É triste o estádio sem o torcedor, sem a presença, sem a alegria. A gente quer esse ambiente de volta e é uma alegria para mim reencontrar o torcedor e, principalmente, encontrar o torcedor do Dourado”, disse o técnico Jorginho.

A partida acontece às 16 horas (horário de Mato Grosso), na Arena Pantanal.